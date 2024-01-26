Россия из-за санкций США не может продать нефть, 14 танкеров застряли в море, - Reuters

14 танкеров, загруженных 10 миллионами баррелей российской сырой нефти сорта "Сокол", на несколько недель застряли у берегов Южной Кореи, их до сих пор не продали из-за санкций США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Объемы, составляющие 1,3 миллиона метрических тонн, представляют собой объемы добычи, произведенные более чем за месяц в рамках проекта "Сахалин-1".

"Сахалин-1" стал одной из первых постсоветских сделок в России, заключенных в рамках соглашения о разделе продукции. Когда Exxon Mobil ушла из компании в 2022 году, объем производства упал почти до нуля и с тех пор полностью не восстановился.

Трудности с продажей нефти "Сокол" представляют собой одну из самых серьезных проблем, с которыми столкнулась РФ с тех пор, как Запад ввел санкции, и один из самых серьезных сбоев в экспорте российской нефти за два года.

США нацелились на торговлю Россией нефтью

Вашингтон заявил, что хочет, чтобы санкции сократили доходы российского диктатора Владимира Путина и его военной машины, но не нарушили потоки российской энергии на мировые рынки.

В прошлом году США ввели санкции в отношении нескольких судов и компаний, которые занимались транспортировкой "Сокола".

По состоянию на пятницу 14 судов с грузом "Сокол" застряли в южнокорейском порту Йосу, в том числе 11 судов типа "Афрамакс" и три очень больших танкера сырой нефти.

Что известно о танкерах

Супертанкеры La Balena, Nireta и Nellis с примерно 3,2 миллионами баррелей на борту, находящиеся сейчас недалеко от южнокорейского Йосу, действуют как плавучие хранилища для российского сорта нефти.

Данные показали, что супертанкеры ранее принимали нефть с нескольких судов типа "Афрамакс" методом "судно-судно". Передача объемов нефти с небольших судов на более крупные позволяет сэкономить на фрахте.

Остальная часть нефти "Сокола", отгруженная с ноября по январь, хранится на меньших судах типа "Афрамакс" (вместимостью 500 000-800 000 баррелей).

Индия пока не ожидает возобновления поставок нефти

Поставки "Сокола" Индийской нефтяной корпорации были задержаны из-за проблем с оплатой, что заставило крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии использовать свои запасы и покупать больше нефти на Ближнем Востоке.

Компания не ожидает получения каких-либо партий "Сокола" в ближайшее время из-за разногласий по поводу того, какая валюта будет использоваться для оплаты.

Индийская нефтяная корпорация является единственным государственным нефтеперерабатывающим заводом, у которого есть годовое соглашение на покупку различных российских сортов, включая "Сокол", у российской нефтяной компании "Роснефть".

Ужесточение санкций

Напомним, санкции стран Запада привели к тому, что половина российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2023 году пошла в Китай, в то время как доля Индии выросла за два года до 40%. Доля Европы в экспорте нефти из России упала в десять раз примерно до 4-5% с примерно 40-45%.

Потоки нефти из России столкнулись с проблемами после ужесточения санкций США, направленных против торговцев и судоходных компаний. Признаки появились лишь через несколько недель после того, как Министерство финансов США ввело самые масштабные санкции против российских нефтетрейдеров и государственной судоходной компании "Совкомфлот" с начала войны против Украины.

Недавно США ввели новые санкции за перевозку российской нефти. Под ограничения попали почти 20 танкеров.