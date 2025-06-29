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Россия била по критической инфраструктуре во Львовской области: подробности ночной атаки

Львов, Воскресенье 29 июня 2025 05:48
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Россия била по критической инфраструктуре во Львовской области: подробности ночной атаки Иллюстративное фото: военные сбивают воздушные цели (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ночь на 29 июня Россия снова массированно атаковала Украину. Серию взрывов слышали жители Львова.

Об этом сообщил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

По словам чиновника, в ночь на 29 июня враг атаковал Львовскую область боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами.

Оккупанты били по критической инфраструктуре Львовской области. Сейчас на месте работают все профильные службы

По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших.

Глава Львовской ОГА отметил, что обнародует информацию о последствиях атаки позже.

Что известно об атаке на Львов

В ночь на 29 июня российские войска атаковали Львовскую область ударными БпЛА.

Так, в 01:47, Воздушные силы предупредили, что в направлении Львова движутся вражеские беспилотники.

Уже около 01:55 председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что в области работает противовоздушная оборона. Он призвал жителей не снимать видео и не публиковать ничего в сети, чтобы не помогать врагу.

Чуть позже, в 02:16, городской голова Андрей Садовый сообщил, что на тот момент все "шахеды" облетели Львов, однако призвал оставаться в укрытиях, ведь продолжается масштабная атака на запад Украины.

В 02:56 Садовый отметил, что "шахед" зашел на территорию Львова. Прозвучала серия взрывов. В 03:01 глава ОГА призвал жителей быть подальше от окон.

В 03:39 во Львове повторно были слышны взрывы. В 03:40 снова зафиксировали взлет МиГов.

В 03:58 в очередной раз прогремели взрывы во Львове.

В 04:08 снова прогремели взрывы во Львове.

В 04:27 в Воздушных силах сообщили, что крылатые ракеты движутся на Львовщину. Козицкий уточнил, что есть угроза для Львова, Николаева и Золочева.

В 05:05 объявили отбой воздушной тревоги. Она продолжалась почти 4 часа.

А уже в 6:03 городской голова Андрей Садовый сообщил, что сейчас завершена проверка по городу. Он отметил, что враг пробовал бить по критической инфраструктуре, однако в результате во Львове не пострадал ни один человек и ни одно гражданское здание.

Андрей Садовый поблагодарил силы ПВО за защиту, ведь несмотря на сложность этой ночной комбинированной атаки, Львов выстоял.

Напомним, в ночь на воскресенье, 29 июня, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В частности, в Воздушных силах сообщили о запуске большого количества БпЛА. Кроме того, в ВС предупредили о взлете МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

Одним из первых россияне атаковали Кременчуг Полтавской области. Город атаковали одновременно крылатыми ракетами, "Кинжалами" и ударными дронами "Шахед".

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