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Россия атаковала Конотоп. Мэр сообщил о прилете

Воскресенье 22 сентября 2024 22:50
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Россия атаковала Конотоп. Мэр сообщил о прилете Фото: Вокзал в городе Конотоп (facebook.com/ol.vasilyev)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером, 22 сентября, россияне нанесли удар по городу Конотоп Сумской области. До этого военные фиксировали в небе над Украиной ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Артема Семенихина и канал Воздушных сил ВСУ.

"Имеем прилет. Детали уточняем. Вода и павербанки!", - написал он в 22:10.

До этого, в 21:24, в воздушных силах ВСУ предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения.

Уже в 21:32 стало известно о пуске КАБ в Сумскую область.

Позже в 21:57 в воздушном пространстве Сумской области фиксировали ракету. В это время в Киеве и ряде областей Украины начала распространяться воздушная тревога.

По состоянию на 22:11, активность вражеской тактической авиации снова продолжается.

Обновлено: уточнены последствия

Позже мэр города Конотоп Семенихин рассказал, что было обследовано место "прилета", и пострадавших нет, однако "есть работа для пожарных"

Он отметил также, что "разрушений как таковых нет"

"Конотопское СБУ, докажите, что вы есть. Вы знаете, что нужно сделать", - написал городской голова в своем Telegram.

Напомним, в ночь на 12 сентября российские оккупанты массово обстреляли город Конотоп Сумской области. Тогда в результате атаки были пострадавшие.люди, поврежденные здания,а также в городе пропали свет и вода.

В частности, говоря об атаке дронами, россияне ударили по объектам энергетики и гражданской инфраструктуры. В результаты были повреждены семь многоквартирных домов, частный жилой дом, медицинское и учебное заведения, автомобили, гаражный кооператив, магазин, банковское учреждение

Подробнее об атаке на Конотоп и последствиях читайте в материале РБК-Украина.

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