Россия атаковала энергетику в пяти областях: где самая сложная ситуация со светом
В воскресенье, 22 ноября, часть потребителей в пяти областях Украины остается без света из-за российских ударов. Наибольшие повреждения получила энергетика Одесщины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины.
Обесточение зафиксировали в Днепровской, Житомирской, Ровенской, Одесской и Харьковской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения.
Самой сложной остается ситуация в Одесской области. Повторные российские удары повредили важные для региона энергетические объекты и существенно усложнили работу специалистов. Поэтому значительное количество потребителей до сих пор находится без света.
В то же время утром 22 ноября энергетикам удалось начать частичное возобновление электроснабжения объектов критической инфраструктуры Одессы и близлежащих районов. Обеспечить их стабильную работу является первоочередной задачей.
Параллельно специалисты прорабатывают резервные схемы питания и другие технические решения, помогающие постепенно вернуть электроэнергию остальным потребителям.
"Повреждения значительны, поэтому для их устранения нужно время", - подчеркнули в Минэнерго.
Ремонтные бригады продолжают работать круглосуточно, несмотря на опасность и сложные условия.
Напомним, россияне продолжают избивать по энергетической инфраструктуре Украины. В частности, в Одессе и близлежащих районах после российских ударов были повреждены магистральные электросети.
В Житомирской области в течение суток 22 ноябряроссийские войска четыре раза атаковали энергетические объекты беспилотниками. Из-за ударов часть потребителей области осталась без электроэнергии.