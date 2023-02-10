Роналду благодаря покеру в "Аль-Насре" покорил полутысячный юбилей голов: видео

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду окончательно освоился на Ближнем Востоке и оформил четыре забитых мяча в 16-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Саудовская Аравия, Профессиональная лига, 16-й тур

"Аль-Вахда" – "Аль-Наср" – 0:4

Голы: Роналду, 21, 40, 53 (пенальти), 61

Звездный португалец самостоятельно оформил крупную победу "Аль-Насра". Форвард открыл счет на 21-й минуте – получил передачу Гариба в пределах штрафной и левой отправил мяч в дальний угол. Перед перерывом Роналду убежал на свидание с кипером и переиграл того низовым ударом.

Еще дважды нападающий отличился после перерыва. Сначала он уверенно исполнил одиннадцатиметровый за игру рукой. А затем Роналду забил четвертый мяч, успев первым на добивание после сэйва вратаря.

Благодаря такой результативности португальский форвард пересек отметку в 500 голов на клубном уровне за всю карьеру, если принимать во внимание только национальные первенства. Он забивал в составе МЮ (103 мяча), мадридского "Реала" (311), "Ювентуса" (81) и "Аль-Насра" (5). Во всех же турнирах Роналду оформил 706 голов (953 матча). Еще 118 мячей в его активе в составе сборной Португалии.

Роналду подписал с "Аль-Насром" контракт на 2,5 года перед Новым годом. На Ближнем Востоке нападающий заработает ориентировочно 500 млн евро "чистыми". Он также стремится продолжить выступления в сборной.