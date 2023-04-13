Роналду остался без тренера в Аравии: португальцу приписали критику специалиста

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба .

59-летний специалист завершил сотрудничество с грандом Профессиональной лиги Саудовской Аравии. Французский тренер лишился должности на фоне неубедительных результатов команды. Новым коучем стал экс-наставник команды U-19 Динко Йеличич.

"Аль-Наср" дважды потерял очки в последних пяти матчах чемпионата. Сначала "Всемирный клуб" минимально уступил главному конкуренту в борьбе за титул "Аль-Иттихаду" на выезде. А в воскресенье сыграл вничью со середняком "Аль-Фейхой" (0:0). Теперь "Аль-Наср" идет на 2-й строчке в турнирной таблице и на 3 пункта отстает от того же "Аль-Иттихада".

Испанская пресса после потери очков распространила информацию о недовольстве работой Гарсии главной звезды аравийского гранда – Роналду. Звездный португалец якобы подверг критике тренерские методы специалиста. По его мнению, потенциал "Аль-Насра" позволяет демонстрировать лучшую игру.

Кто такой Руди Гарсия

Французский футболист и тренер испанского происхождения. Имя получил в честь немецкого велогонщика Руди Альтига.

Во время игровой карьеры Гарсия защищал цвета "Лилля", "Кана", "Мартига" и "Корбей-Эсона". В последнем начал совмещать выступления с работой тренера. Был физиотерапевтом, позже – скаутом в "Сент-Этьене". Впоследствии стал ассистентом наставника "зеленых" Робера Нузаре. Сохранил этот пост при валлийце Тошаке.

В 2001 году возглавил "Сент-Этьен" в тандеме с Жаном-Ги Валлеммом. Позже тренировал "Дижон", "Ле Ман", "Лилль", итальянскую "Рому", "Марсель" и "Лион". К "Аль-Насру" присоединился летом прошлого года.

Сделал "Лилль" чемпионом Франции 2010/11 и выиграл Кубок Франции. В сезоне 2017/18 дошел с "Марселем" до финала Лиги Европы. Трижды становился лучшим тренером Франции (2011, 2013, 2014).