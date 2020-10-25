Роналду в третій раз здав позитивний тест на коронавірус

Фото: Кріштіану Роналду (juventus.com)

Форвард "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду продовжує хворіти коронавірусом. Його тести продовжують давати позитивний результат.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Португалець не потрапив в заявку "Ювентуса" на матч чемпіонату Італії проти "Верони", який відбудеться сьогодні. Спочатку очікувалося, що Кріштіану може потрапити в склад на цю зустріч, якщо його третє тестування буде негативним. Але тест знову був позитивним.

Через це під питанням участь Роналду в матчі 2-го туру Ліги чемпіонів проти "Барселони" у середу, 28 жовтня. Щоб розраховувати на участь у цій грі, Кріштіану потрібно здати негативний тест за добу до матчу.

При цьому, у нападника немає ніяких симптомів хвороби і він просто залишається на самоізоляції.

Про позитивний тест Роналду на COVID-19 стало відомо 13 жовтня. Він пропустив гру чемпіонату Італії проти "Кротоне", а також зустріч з "Динамо" в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, що в минулий вівторок "Ювентус" у Києві з рахунком 2:0 обіграв "Динамо" у першому турі ЛЧ.