Роналду-младший пошел по карьерным стопам отца: инсайдер открыл детали

Старший сын пятикратного обладателя "Золотого мяча" Криштиану Роналду подписал контракт с аравийским "Аль-Насром". Отец присоединился к гранду в январе.

Об этом заявил журналист Фабрицио Романо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Twitter инсайдера .

13-летний Криштиану Роналду-младший сразу будет выступать за команду U-15 "Аль-Насра". К тренировкам в новом коллективе парень присоединится в ближайшие дни.

Португалец будет играть под привычным номером отца – "семеркой". Ранее подросток занимался в академиях предыдущих клубов в биографии Роналду-старшего – английском "Манчестер Юнайтед" и туринском "Ювентусе". Общей мечтой отца и сына остается игра рядом на взрослом уровне.

Роналду перебрался на Ближний Восток зимой. С тех пор нападающий провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 25 мячей и отдал 8 результативных передач. В составе гранда Роналду завоевал трофей Арабской лиги чемпионов.

Кто такой Криштиану Роналду

Уроженец острова Мадейра, один из величайших футболистов в истории и обладатель ряда рекордов. Воспитанник лиссабонского "Спортинга", дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2002/03.

Оттуда он перебрался в МЮ в 2003 году и провел 6 сезонов на "Олд Траффорд". Следующие 9 кампаний португалец отыграл за мадридский "Реал", а еще три – в "Ювентусе". В коллекции трофеев Роналду чемпионские титулы Англии, Испании, Италии, 5 медалей победителя Лиги чемпионов, титул триумфатора Евро-2016 и многие другие трофеи. Форвард получил 5 "Золотых мячей" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) и целую россыпь индивидуальных наград.

В январе 2023 года Роналду подписал с "Аль-Насром" контракт на 2,5 года. За это время опытный нападающий заработает ориентировочно 500 млн евро "чистыми".