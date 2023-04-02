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Делают попкорн из окупантов. Пограничники показали работу с дроном

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Украина, Воскресенье 02 апреля 2023 17:54
Делают попкорн из окупантов. Пограничники показали работу с дроном Фото: пограничники показали работу с дроном (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 2 апреля, пограничники показали, как готовят дрон к уничтожению окупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

В ГПСУ показали работу украинского военного на псевдо "Кукуруза". Подготавливая дрон к работе, военный включает устройство, подсоединяет взрывчатку и поднимает его в воздух.

После чего, по словам пограничников, БПЛА опускает на головы окупантов взрывную "наказание с небес".

Напомним, сегодня украинские военные показали видео, как они с Javelin подбили российский танк.

Кроме того, украинские защитники показали уничтожение российского состава боеприпасов на видео.

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