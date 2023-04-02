Делают попкорн из окупантов. Пограничники показали работу с дроном
Сегодня, 2 апреля, пограничники показали, как готовят дрон к уничтожению окупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
В ГПСУ показали работу украинского военного на псевдо "Кукуруза". Подготавливая дрон к работе, военный включает устройство, подсоединяет взрывчатку и поднимает его в воздух.
После чего, по словам пограничников, БПЛА опускает на головы окупантов взрывную "наказание с небес".
Напомним, сегодня украинские военные показали видео, как они с Javelin подбили российский танк.
Кроме того, украинские защитники показали уничтожение российского состава боеприпасов на видео.
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