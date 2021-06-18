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Ярмоленко став найрезультативнішим гравцем збірної України. Але Шевченко - найзабивніший

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П'ятниця 18 червня 2021 16:39
Ярмоленко став найрезультативнішим гравцем збірної України. Але Шевченко - найзабивніший Фото: Андрій Ярмоленко (uaf.ua)
Автор: Роман Тверденко

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко став найрезультативнішим футболістом в історії національної команди. За системою "гол + пас" він обійшов Андрія Шевченка.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Ярмоленко в матчі проти Північної Македонії (2: 1) забив гол і віддав результативну передачу на Романа Яремчука. Також Андрій забив у ворота Нідерландів у першому турі Євро (2: 3).

Ці три результативні дії (2 голи + 1 асист) дозволили Ярмоленку обійти Шевченка і стати найрезультативнішим футболістом за системою "гол+пас", яка враховує не тільки голи, а й результативну передачу. У Ярмоленка після матчу з Північною Македонією вже 63 результативні дії - 42 голи і 21 асист. Це на два більше, ніж у Шевченка, але у нинішнього головного тренера збірної більше голів - 48 голів і 13 асистів.

Щоб обійти Шевченка і за кількістю забитих голів, Ярмоленку треба забити сім голів.

Нагадаємо, що Україна обіграла Північну Македонію 2:1 17 червня. Після поразки Австрії від Нідерландів (0:2), у австрійців і збірної України рівна кількість очок.

В останньому турі Україна і Австрі битимуться за другу позицію в групі, хоча потенційно обом командам вигідно зіграти внічию і потрапити в плей-офф з другого і третього місця. Чотири кращих третіх команди за підсумками групового етапу також проходять в плей-офф.

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