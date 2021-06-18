Ярмоленко став найрезультативнішим гравцем збірної України. Але Шевченко - найзабивніший

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко став найрезультативнішим футболістом в історії національної команди. За системою "гол + пас" він обійшов Андрія Шевченка.

Ярмоленко в матчі проти Північної Македонії (2: 1) забив гол і віддав результативну передачу на Романа Яремчука. Також Андрій забив у ворота Нідерландів у першому турі Євро (2: 3).

Ці три результативні дії (2 голи + 1 асист) дозволили Ярмоленку обійти Шевченка і стати найрезультативнішим футболістом за системою "гол+пас", яка враховує не тільки голи, а й результативну передачу. У Ярмоленка після матчу з Північною Македонією вже 63 результативні дії - 42 голи і 21 асист. Це на два більше, ніж у Шевченка, але у нинішнього головного тренера збірної більше голів - 48 голів і 13 асистів.

Щоб обійти Шевченка і за кількістю забитих голів, Ярмоленку треба забити сім голів.