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В Ровно отстранили начальника управления образования из-за скандала с закупками

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Ровно, Понедельник 13 февраля 2023 13:54
В Ровно отстранили начальника управления образования из-за скандала с закупками Фото: начальник управления образования Ровно Богдан Турович (itvmg com)
Автор: Наталья Юрченко

Начальника управления образования Ровно Богдана Туровича отстранили от должности из-за скандала с закупками продуктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Ровно Александр Третьяк в Telegram.

Мэр подписал распоряжение об отстранении чиновника на время проведения служебного расследования. О деталях расследования мэр пообещал проинформировать позже.

По данным "Суспільного", Туровича связывают со скандалом с закупкой продуктов для детских садов Ровно. Речь идет о покупке макарон по цене в 109 гривен за килограмм. СМИ сообщают, что Турович сам попросил отстранить его.

Ранее мэр призвал не спекулировать по этой теме, а мэрия называла закупку законной.

Напомним, недавно замглавы Сумской ОВА Олега Клименчукова отстранили от должности, поскольку правоохранители подозревают его в хищении государственных средств, которые выделили на восстановление инфраструктуры.

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