В Ровенской области спасли детей на оторвавшемся от берега понтоне

В Ровенской области сотрудники ГСЧС спасли двоих детей, находившихся на оторвавшемся от берега понтоне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ГСЧС.

"08 апреля в 15:10 на спецлинию "101" от неравнодушных граждан поступило сообщение, что в пгт Млинов Дубенского района на местном пляже примерно в 20 метрах от берега посреди реки Иква на металлическом понтоне находятся две девочки и просят о помощи", - пишет пресс-служба.

К месту вызова выехали бойцы 6-й государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС пгт Млинов. С помощью спасательной лодки они добрались до понтона, сняли с него детей и доставили их к берегу.

"К счастью обеим спасенным девочкам 2012 года рождения медицинская помощь не понадобилась. Детей забрали домой родители", - добавляет ГСЧС.

Выяснилось, что дети гуляли на берегу реки и решили сделать фото на понтоне. Во время этого он отсоединился от берега и поплыл по течению реки.

Фото: (facebook.com/MNS.GOV.UA)