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В Ровенской области мужчина стрелял из автомата в толпу: есть раненые

Ровно, Воскресенье 15 декабря 2024 15:18
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В Ровенской области мужчина стрелял из автомата в толпу: есть раненые Фото: в Ровенской области мужчина устроил стрельбу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Ровенской области мужчина устроил стрельбу из автомата. В результате инцидента есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Ровенской области.

Происшествие произошло около часа ночи 15 декабря в селе Большие Селища. По информации полиции, между двумя компаниями возник конфликт. Молодой человек из одной компании устроил стрельбу. Он несколько раз выстрелил из автомата в толпу.

В результате огнестрельные ранения получили четверо парней. Всех госпитализировали в больницу, угрозы жизни нет.

Злоумышленник с места происшествия сбежал, но его разыскали через несколько часов. Решается вопрос о задержании мужчины. По факту покушения на умышленное убийство нескольких лиц следователи открыли уголовное производство.

Напомним, недавно в Ковеле Волынской области произошла драка с участием полицейских. Правоохранители были вынуждены делать предупредительные выстрелы.

Также мы сообщали, что в Софиевской Борщаговке под Киевом произошла стрельба в кафе. В результате инцидента был ранен полицейский.

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