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"Решение примет командование". В ВСУ не исключили отход из Бахмута

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Бахмут, Воскресенье 21 мая 2023 13:28
"Решение примет командование". В ВСУ не исключили отход из Бахмута Фото: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (Арміяinform com ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные не исключают, что ВСУ могут выйти из Бахмута. Соответствующее решение будет принимать командование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Уход из города или его оборона - это будет решаться только с учетом целесообразности и сохранением своих сил и средств. Возможны разные варианты, но это только на рассмотрение командования, которое за год войны показало, что всегда принимает верные решения. Затем это позволит нанести еще больший вред врагу и при необходимости вернуть эти позиции", - заявил Череватый.

Он отметил, что украинские военные имеют безопасный путь для возможного отхода из Бахмута. Также есть пути поставки боеприпасов и эвакуации раненых.

"У нас всегда была возможность доставлять туда все необходимое, даже в самые критические дни, прокладывать дополнительные пути сообщения и забирать раненых. Такая ситуация остается и сейчас", - добавил спикер.

Ситуация в Бахмуте

Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый опроверг заявления россиян о якобы захвате Бахмута. Он заявил, что вооруженные силы продолжают держать оборону в юго-западной части города.

Кроме того, по словам заместителя министра обороны Анны Маляр, ВСУ смогли вернуть часть господствующих высот в окрестностях и взять город в полуокружение. Она заверила, что ВСУ держат оборону в районе "Самолет".

Детальнее о ситуации в городе и боях на Бахмутском направлении - читайте в материале РБК-Украина.

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