Кинулися в атаку: футболісти німецького клубу здивували незвичайним розіграшем кутового
Футболісти німецького клубу "Карлсруе" здивували уболівальників незвичайним розіграшем кутового у матчі 20 туру другої Бундесліги проти "Ян Регенсбург". Вони вирішили креативним способом збити з пантелику супротивника.
Відео цього моменту опублікував німецький клуб на своїй сторінці в Twitter.
Під час розіграшу стандартного положення на 16 хвилині зустрічі гравці вишикувалися дуже незвично: тільки один звично знаходився в штрафний, а шість інших розташувалися на її лінії.
15.0:0 Wir haben Eckball - oder doch Onside Kick?! Ist schon #SuperBowl? Ist auf jeden Fall eine gute Chance dabei herausgekommen. #KSCSSV #KSCmeineHeimat pic.twitter.com/zZZerbcXrX— Karlsruher SC (@KarlsruherSC) February 7, 2021
24.0:0 Weil es so schön war, machen wir die Variante gleich nochmal! #onsidekickecke Ansonsten drücken wir auf die Führung. Regensburg lauert auf Konter. #KSCSSV #KSCmeineHeimat pic.twitter.com/U7bN1WhLlV— Karlsruher SC (@KarlsruherSC) February 7, 2021
У момент навісу всі вони стіною дружно кинулися в атаку і навіть змогли завдавати удару по воротах, щоправда, неточний.
Zlatan präsentiert: Die Onside-Kick-Ecke Unsere Szene des Spiels! Wie immer bestens kommentiert von unserem Fanradio.— Karlsruher SC (@KarlsruherSC) February 9, 2021
P.S. Patentansprüche werden geprüft. #KSCSSV #KSCmeineHeimat pic.twitter.com/j1d2OumZUq
Однак не дивно, що саме це команда забила найбільше м'ячів зі стандартів у другому за силою дивізіоні чемпіонату Німеччини. Матч у підсумку завершився нульовою нічиєю.
#Karlsruher is the team with more goal's by set pieces on 2 Bundesliga!— Tiago Jorge (@TiagooJorge) February 9, 2021
Нагадаємо, раніше голкіпер французького "Ренна" Альфред Гоміс показав фантастичну реакцію, відбивши серію ударів в упор, і врятував свою команду від пропущеного гола.