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Кинулися в атаку: футболісти німецького клубу здивували незвичайним розіграшем кутового

Новость на русском → Карлсруе, Середа 10 лютого 2021 09:19
Кинулися в атаку: футболісти німецького клубу здивували незвичайним розіграшем кутового Фото: "Карлсруе" здивував розіграшем стандартного положення (twitter.com/KarlsruherSC)
Автор: Вера Олейник

Футболісти німецького клубу "Карлсруе" здивували уболівальників незвичайним розіграшем кутового у матчі 20 туру другої Бундесліги проти "Ян Регенсбург". Вони вирішили креативним способом збити з пантелику супротивника.

Відео цього моменту опублікував німецький клуб на своїй сторінці в Twitter.

Під час розіграшу стандартного положення на 16 хвилині зустрічі гравці вишикувалися дуже незвично: тільки один звично знаходився в штрафний, а шість інших розташувалися на її лінії.

У момент навісу всі вони стіною дружно кинулися в атаку і навіть змогли завдавати удару по воротах, щоправда, неточний.

Однак не дивно, що саме це команда забила найбільше м'ячів зі стандартів у другому за силою дивізіоні чемпіонату Німеччини. Матч у підсумку завершився нульовою нічиєю.

Нагадаємо, раніше голкіпер французького "Ренна" Альфред Гоміс показав фантастичну реакцію, відбивши серію ударів в упор, і врятував свою команду від пропущеного гола.

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