Кинулися в атаку: футболісти німецького клубу здивували незвичайним розіграшем кутового

Футболісти німецького клубу "Карлсруе" здивували уболівальників незвичайним розіграшем кутового у матчі 20 туру другої Бундесліги проти "Ян Регенсбург". Вони вирішили креативним способом збити з пантелику супротивника.

Відео цього моменту опублікував німецький клуб на своїй сторінці в Twitter.

Під час розіграшу стандартного положення на 16 хвилині зустрічі гравці вишикувалися дуже незвично: тільки один звично знаходився в штрафний, а шість інших розташувалися на її лінії.

15.0:0 Wir haben Eckball - oder doch Onside Kick?! Ist schon #SuperBowl? Ist auf jeden Fall eine gute Chance dabei herausgekommen. #KSCSSV #KSCmeineHeimat pic.twitter.com/zZZerbcXrX — Karlsruher SC (@KarlsruherSC) February 7, 2021

24.0:0 Weil es so schön war, machen wir die Variante gleich nochmal! #onsidekickecke Ansonsten drücken wir auf die Führung. Regensburg lauert auf Konter. #KSCSSV #KSCmeineHeimat pic.twitter.com/U7bN1WhLlV — Karlsruher SC (@KarlsruherSC) February 7, 2021

У момент навісу всі вони стіною дружно кинулися в атаку і навіть змогли завдавати удару по воротах, щоправда, неточний.

Zlatan präsentiert: Die Onside-Kick-Ecke Unsere Szene des Spiels! Wie immer bestens kommentiert von unserem Fanradio.



P.S. Patentansprüche werden geprüft. #KSCSSV #KSCmeineHeimat pic.twitter.com/j1d2OumZUq — Karlsruher SC (@KarlsruherSC) February 9, 2021

Однак не дивно, що саме це команда забила найбільше м'ячів зі стандартів у другому за силою дивізіоні чемпіонату Німеччини. Матч у підсумку завершився нульовою нічиєю.