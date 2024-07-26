Рынок земли в Украине: как изменились цены к лету и стоит ли инвестировать

В 2024 г. рынок сельскохозяйственной земли в Украине продолжает демонстрировать динамичное развитие. За полгода средняя цена земельных участков выросла до 44 тысяч гривен за гектар, что на 19% больше, чем в конце 2023 года. Важными регионами для инвесторов стали Полтавщина, где средняя цена достигла 52,59 тыс. грн. за гектар, и Ивано-Франковская область, где земля подорожала до 101 тыс. грн. за гектар.

РБК-Украина разбиралось, насколько изменились цены на землю в 2024 году и стоит ли инвестировать.

За три года открытого рынка земли в Украине продано 567 тысяч гектаров сельскохозяйственной земли. По данным Госгеокадастра, украинцы заключили более 254 тысяч сделок, средняя стоимость земли составила 41 тысячу гривен за гектар. Наиболее востребованными стали угодья в Полтавской области (60 360 га) со средней ценой 42,75 тыс. грн за гектар. В 2023 году было приобретено больше всего земли - 179 921 га.

Война повлияла на спрос и цены: в 2024 году на Полтавщине приобрели 17 036,6 га по 52,59 тыс. грн за гектар, на Днепропетровщине – 12 952,7 га по 34 тыс. грн, а на Кировоградщине – 9 375 га по 38 тыс. грн. Самой дорогой стала земля в Ивано-Франковской области — 101 тыс. грн за гектар.

Лишь четверть земельных угодий сменяют собственника из-за купли-продажи, большинство изменений (65%) происходит из-за наследства. Рынок земли открылся 1 июля 2021 и с 2024 стал доступным для бизнеса.

Как изменились цены на землю в 2024 году

По словам эксперта по аграрной и земельной политике Романа Нейтера, средневзвешенная цена сельскохозяйственной земли в Украине выросла на 19% с декабря 2023 года по июнь 2024 года. Средняя цена увеличилась с 37,1 тыс. грн за гектар до 44,0 тыс. грн за гектар. Он отметил, что официальные цены, указанные в зарегистрированных сделках купли-продажи, ниже рыночной стоимости, но процентное изменение официальной цены соответствует изменению рыночной цены.

Ключевым фактором изменения цены стало открытие рынка для юридических лиц. На региональном наибольший рост наблюдался в Полтавской области, где цена выросла на 53%.

"Важно заметить, что именно в Полтавской области больше всего земель приобрели юрлица, которые, в среднем, платят более высокую цену за земельные участки (или декларируют полную цену, а не минимально возможную)", - отметил Роман Нейтер.

Следующими регионами со значительным ростом стали Волынская область (+50%), Житомирская (+33%) и Хмельницкая (23%). В то же время во Львовской и Херсонской областях цены на землю снизились на 21% и 19% соответственно.

"В случае с Львовской областью причиной является высокая база для сравнения – это регион с одними из самых дорогих земель в Украине, если считать по официальным ценам", – пояснил Нейтер.

Координатор земельного комитета УКАБ Игорь Лисецкий прогнозирует дальнейший рост цен на 10-15%. Этот рост обусловлен несколькими ключевыми факторами.

Среди факторов, влияющих на изменение цен, он выделяет, во-первых, рост инвестиционной привлекательности земельных участков, что способствует увеличению спроса на них.

Девальвация гривны стала еще одним немаловажным фактором: снижение стоимости национальной валюты приводит к увеличению цен на землю.