Рынки уверовали в идеальный экономический сценарий, НБУ упрощает покупку валюты

Недельный обзор финансовых рынков от главы департамента корпоративного анализа группы ICU Александра Мартыненко для РБК-Украина.

После августовских страхов инвесторы снова обретают уверенность. Прошедшая неделя для рынков акций и облигаций выдалась лучшей с начала июня: индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли на 2,5% и 3,2%, соответственно, доходности двухлетних облигаций упали на 20 базисных пунктов до 4,88%.

Столь мощной волне оптимизма очень способствовала новая порция макроэкономических данных, среди которых главными были цифры занятости и потребительских расходов в США. Все эти данные очень понравились рынкам, ведь содержали в себе главный месседж: американская экономика охлаждается, впрочем делает это достаточно умеренно. В результате чего в дальнейшем должна замедляться инфляция, чего уже давно настойчиво добивается ФРС. В результате у центрального банка будет уменьшаться потребность в дальнейшем повышении ставок.

В то же время, несмотря на то, что ставки уже достаточно высоки, чтобы начать серьезно вредить экономике, занятость и потребление остаются достаточно сильными. Следовательно, заключают инвесторы, угроза рецессии отодвигается на какой-то более неопределенный срок. Пока для полного счастья рынкам нужно, чтобы данные подобного характера стали не разовым явлением, а более или менее устойчивым трендом.

Впрочем, такой тренд, конечно, не может быть гарантирован. Во-первых, сохраняются высокие риски, что инфляция вскоре снова ускорится. Этому способствует и нынешний рыночный оптимизм, облегчающий для экономики финансовые условия. Во-вторых и с другой стороны, нынешняя исключительная выносливость экономики, вопреки высоким ставкам, может наконец дать трещину. В агентстве Bloomberg отмечают, что американский бизнес пока явно не перегружен обслуживанием долга, поскольку одно время имел возможность обеспечить долгосрочное кредитование под фиксированные низкие проценты. А сильное потребление населения в значительной степени обязано подушке средств, накопленных при щедрых пандемических социальных выплатах. Со временем поддержка от обоих этих факторов будет таять.

Приподнятые настроения на глобальных рынках не помогли украинским еврооблигациям, подешевевшим за прошедшую неделю до 27-33 центов на доллар, таким образом потеряв все достижения августовского ралли. ВВП-варанты подешевели на 8% по сравнению с максимумом августа, и к концу дня минувшей пятницы стоили чуть более 45 центов на доллар условного номинала. Очевидно, инвесторам не хватает положительных новостей, тогда как продолжается неопределенность насчет условий реструктуризации в следующем году.

В то же время, на рынке внутреннего долга Министерство финансов провело на прошлой неделе довольно успешный аукцион ОВГЗ, благодаря которому смогло рефинансировать все августовские погашения в гривне. Спрос на "длинные" бумаги остается высоким, поскольку инвесторы ожидают дальнейшего снижения ставок, поэтому стремятся зафиксировать более высокий уровень доходности на максимально возможный срок.

На валютном рынке на прошлой неделе произошло значительное событие: НБУ увеличил предел на покупку валюты для размещения на трехмесячных депозитах, а также разрешил покупать валюту онлайн без заморозки средств на депозите. Как следствие, наличный курс гривны укрепился на 1% до 37,4-38,2 грн/доллар.

В то же время НБУ пришлось увеличить объем интервенций на 8% до почти 640 млн долларов на "межбанке" из-за большего спроса населения на безналичную валюту. Дальнейшая существенная либерализация валютного рынка может произойти еще не скоро, однако ее ожидания могут продолжить давление на гривну.