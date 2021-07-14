Річард Бренсон планує побудувати готель на Місяці

Глава Virgin Galactic Річард Бренсон оголосив про намір побудувати готель на Місяці. Оскільки він дивиться в майбутнє після свого першого польоту на кораблі Virgin Galactic.

"Чи побудуємо ми одного разу готель на Місяці, про що я завжди мріяв, або залишимо це моїм дітям - подивимося. Але це ще одна мрія, яку, якщо у мене буде час, я із задоволенням здійсню в один прекрасний день", - заявив він.

При цьому Бренсон додав, що майбутні клієнти можуть очікувати "набагато більше космічних кораблів" від Virgin, що в кінцевому підсумку знизить вартість подорожі.

В цей час вважається, що квиток на політ на космічному кораблі Virgin Galactic буде коштувати близько 250 тисяч доларів.

Бренсон зазначив, що польоти Virgin Galactic можуть не стати кінцем його роботи в космосі, оскільки компанія планує побудувати кораблі, які зможуть літати вище і довше.

"Може бути, одного разу, коли у нас буде 20 космічних кораблів, для мене знову знайдеться місце - наприклад, на моє 90-річчя. Але подивимося, як піде. Я майже повернувся на Землю, але не зовсім. Це була мрія всього життя. Мрії нечасто перетворюються на реальність", - підкреслив мільярдер.