РГК заявила про підтримку монетизації субсидій

У компанії відзначили, що уряд здійснив важливий крок для створення повноцінного ринку газу

Регіональна газова компанія послідовно і відкрито виступає за монетизацію субсидій, яка є необхідним кроком для демонополізації та створення повноцінного ринку газу в секторі побутових споживачів. Про це повідомляє прес-служба РГК.

"Така позиція дратує газового монополіста НАК "Нафтогаз України", який саме на фінальній стадії монетизації вдався до провокаційних і повністю фейкових заяв про нібито загрозу зриву монетизації з боку РГК. Такий піар-хід є спробою відволікти суспільство від провалу державної програми нарощування видобутку газу, корупційних та кадрових непорозумінь всередині монопольної групи "Натфтогаз" та корупційних угод, про яких повідомляють самі менеджери "Нафтогазу". На жаль, замість конструктивних дій керівництво "Нафтогазу" всі свої сили спрямовує на пошук винних у провалі реформ у газовій галузі та утримання посад", - йдеться в повідомленні.



У компанії відзначили, що уряд здійснив важливий крок для створення повноцінного ринку газу – ввів виплати субсидії громадянам реальними коштами. РГК підтримує такі дії і сподівається, що наступні кроки забезпечать вільний і рівний доступ усіх учасників ринку до газу вітчизняного видобутку і створення незалежного арбітра ринку - Оператора ГТС.



"Такі дії протягом 5 років блокує НАК "Нафтогаз України". Замість прозорого і очікуваного європейськими інвесторами поділу (анбандлінгу) ця група захищає своє монопольне право впливати на роботу Оператора ринку та розпоряджатися всіма засобами від транзиту і газом, видобутим державною компанією "Укргазвидобування". Подолання монополії є необхідною умовою створення повноцінного та конкурентного ринку газу, центральною фігурою якого є споживач", - йдеться в повідомленні.