РГК увійшла в консорціум Ready4H2 - водневий проект європейських операторів ГРМ

Регіональна газова компанія стала першою українською компанією серед 67 учасників консорціуму Ready4H2. В об'єднання входять провідні оператори ГРМ з країн Європи, які готують мережі до розподілу водню для кліматичної нейтральності.

У компанії відзначили, що головне завдання консорціуму Ready4H2 – представити в лютому 2022 року проект водневої стратегії для газорозподілу Європи. Документ врахує пропозиції, засновані на технічній експертизі та досвіді поводження з воднем операторів ГРМ, що увійшли в Ready4H2.

"Масштаби і динаміка досліджень, а також науковий супровід водневого проекту РГК зацікавили європейських колег. Адже підготовка мереж до роботи з газоводневими сумішами має безліч технічних нюансів. Професійна співпраця та обмін досвідом прискорить рух у цьому напрямку", – сказав Олег Никоноров, директор РГК.

Як повідомили в РГК, діяльність консорціуму Ready4H2 має три складові:

консолідація даних та аналіз ситуації з розвитком водневої енергетики в країнах, представники яких є учасниками проекту;

вивчення економічних і технічних перспектив підготовки мереж до роботи з воднем;

підготовка проекту водневої стратегії для газової інфраструктури Європи-створення дорожньої карти для поетапного переведення газових мереж на розподіл водню.

"РГК є однією з найбільших учасниць Ready4H2 як по протяжності газорозподільних мереж, так і за кількістю клієнтів і обсягом розподілу газу. Унікальними для цього об'єднання є створені рік тому саме для програми водневих досліджень спецполігони РГК і науковий консорціум", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що водневий проект РГК - програма підготовки газорозподільних систем до доставки споживачам водню та інших "зелених" синтетичних газів. Проект діє з 2020 року, коли було створено п'ять спецполігонів РГК для водневих випробувань газових мереж та обладнання. Наукові партнери проекту - вісім наукових установ, у тому числі НАН України - об'єднані в консорціум і, згідно спеціалізації, беруть участь у дослідженнях і тестах в рамках проекту.

Крім РГК, в проекті Ready4H2 беруть участь оператори ГРМ з Австрії, Бельгії, Чехії, Данії, Франції, Німеччини, Греції, Ірландії, Італії, Португалії, Словаччини, Іспанії та Швеції.