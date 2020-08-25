РГК протестувала "зелений" водень у газорозподільній системі Волині

Дослідний макет системи газопостачання (прес-служба "Волиньгазу")

Склад, обладнання, матеріали та ступінь їх зношеності відтворюють діючу газорозподільну систему

На Волині відбувся експеримент із використання водню в газорозподільній мережі. Досліди проводили в рамках EU Hydrogen Strategy, до якої долучилася Регіональна Газова Компанія.

Про це повідомляє прес-служба АТ "Волиньгаз".

"Мета експерименту – перевірити чи можна використовувати водень як альтернативний вид енергії і транспортувати діючими газорозподільними мережами. Окрім того, досліди допоможуть з’ясувати чи достатньо герметичні газові мережі для транспортування водню, оскільки щільність цього хімічного елемента менша, ніж природного газу", - йдеться у повідомленні.

Фото: експеримент з використання водню (прес-служба "Волиньгазу")

У прес-службі зазначили, що підготовка до випробування "зеленого" водню тривала 4 місяці. На тестовому майданчику в місті Рожище Волинської області фахівці АТ "Волиньгаз" облаштували дослідний макет системи газопостачання. Склад, обладнання, матеріали та ступінь їх зношеності відтворюють діючу газорозподільну систему.

"Регіональна Газова Компанія приєдналася до європейського проєкту реалізації нових видів енергії – водню для транспортування газорозподільними мережами. Це історична подія для Волині. Волинь – серед п’яти областей, де відбулись уперше в Україні тестові випробування водню в газових мережах на закритих тестових майданчиках. 17 працівників компанії "Волиньгаз" пройшли навчання та атестацію з цього виду робіт", - зауважив в.о. голови правління АТ "Волиньгаз" Сергій Галянт.

Під час експерименту фахівці здійснили продувку полігону інертним газом, а потім заповнили їх воднем у концентрації до 99%.

"Герметичність системи ми контролюємо датчиками тиску в ключових місцях за встановленим графіком з архівацією показників. Висока концентрація водню в системі дозволяє отримати унікальну інформацію про поведінку різних матеріалів газопроводів та обладнання. Для аналізу даних ми заручилися підтримкою провідних дослідницьких центрів", – зазначив директор технічний АТ "Волиньгаз" Павло Козюк.

За словами прес-служби, упродовж 24 годин над поведінкою водню в газовій системі спостерігали фахівці та науковці, які фіксували всі необхідні дані. Результати тестування допоможуть оцінити чи сумісні діючі газопровідні мережі із новими видами енергії.

"РГК першою в Україні розпочала тестування нових видів енергії й від початку 2020 року веде системну підготовку полігонів і фахівців. Випробування водню і його сумішей з природним газом уже відбулись на чотирьох майданчиках в Івано-Франківській, Житомирській, Дніпропетровській і Волинській областях. На черзі – наступні етапи дослідницької програми РГК, які передбачають статичні і динамічні випробування водню", - йдеться у повідомленні.