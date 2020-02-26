РГК почала транспортування газоводневої суміші на експериментальних газопроводах

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Мета проекту – модернізація газових мереж з урахуванням сучасних обсягів споживання і нових екологічних видів енергії

Регіональна Газова Компанія вперше в Україні приступила до тестового транспортування суміші водню і природного газу на закритих ділянках газорозподільної системи в п'яти областях країни. Про це повідомляє прес-служба компанії.

РГК приступила до першого в Україні проекту, який дозволить використовувати газотранспортну інфраструктуру для транспортування чистих видів енергії. Як пояснили у компанії, до них відноситься "зелений" водень, який виробляють за допомогою електроенергії з відновлюваних джерел енергії (сонячні і вітряні ЕС) – в Європі ця технологія відома як Power-to-Gas.

"Зараз енергетика на порозі революції, коли чисті види енергії витісняють вуглецеві енергоносії. Це слід врахувати при модернізації нашої газової інфраструктури - вона повинна бути готова до транспортування нових, чистих видів енергії, серед яких і "зелений" водень. Тому в цьому році ми розпочали проект по тестовому транспортуванню водню", - сказав директор РГК Олег Ніконоров на Українському енергетичному форумі в Києві.

У РГК розповіли, що в проекті задіяні п'ять експериментальних полігонів у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській та Харківській областях. На них спеціалісти компанії спільно з науковцями Національної академії наук України та Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу протестують вплив водню на всі елементи газової інфраструктури. Для цього будуть використані суміші природного газу з воднем в концентраціях від 2% до 100%.

"Такми чином Україна вийде на рівень провідних європейських проектів формату Power-to-Gas, які вже діють у Великобританії, Німеччині та Нідерландах. Зараз в Європі вивчають особливості транспортування суміші природного газу і водню в концентрації до 20%. В рамках European Green Deal в країнах Євросоюзу стартували вже більше десятка проектів Power-to-Gas, коли "зелений" водень транспортують в діючих газопроводах в суміші з природним газом", - йдеться в повідомленні.

У РГК відзначили, що використання "зеленого" водню в масштабах газотранспортної системи України дозволить вирішити проблему акумуляції енергії в пікові періоди її виробництва і зняти обмеження на розвиток таких видів відновлюваної енергетики, як сонячна та вітряна.

"В даний час надлишкові потужності газової системи України досягли 75%. Пілотні проекти РГК з модернізації газорозподільних мереж показали, що термін їх окупності сягає 10 років, для чого необхідні інструменти довгострокового фінансування і відповідна зміна регуляторної політики", - йдеться в повідомленні.