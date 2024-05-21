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РФ увеличила поставки нефти в Индию на танкерах, которые не попали под санкции, - СМИ

Вторник 21 мая 2024 19:13
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РФ увеличила поставки нефти в Индию на танкерах, которые не попали под санкции, - СМИ Архивное фото: РФ увеличила поставки нефти в Индию (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Импорт российской нефти в Индию в апреле вырос до девятимесячного максимума. В этом Кремлю помогают танкеры "Совкомфлота", которые не попали под санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Нефтеперерабатывающие заводы в Индии на короткое время прекращали импорт российской нефти танкерами, принадлежащими "Совкомфлоту". Это произошло после введения Вашингтоном санкций против 14 танкеров этой компании.

В апреле индийские нефтеперерабатывающие заводы перерабатывали почти 1,8 миллиона баррелей в день российской нефти, что примерно на 8,2% больше, чем в предыдущем месяце. Россия продолжает оставаться крупнейшим поставщиком нефти в Индию, за ней последовали Ирак и Саудовская Аравия.

Reuters отметило, что для перевозки нефти в Индию россияне стали использовать танкеры крупнейшей судоходной компании "Совкомфлот", которые не находятся под санкциями.

Санкции против российской нефтяной отрасли

Запад ввел санкции против России с момента ее вторжения в Украину и ввел ценовое ограничение на нефть и нефтепродукты. Таким образом Запад хотел снизить доходы РФ, которые она использует для войны против Украины.

Это уже дает определенный эффект. К примеру вчера Bloomberg писало, что почти каждый попавший под санкции нефтяной танкер России остается бездейственным и пустым.

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