РФ увеличила поставки нефти в Индию на танкерах, которые не попали под санкции, - СМИ

Импорт российской нефти в Индию в апреле вырос до девятимесячного максимума. В этом Кремлю помогают танкеры "Совкомфлота", которые не попали под санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Нефтеперерабатывающие заводы в Индии на короткое время прекращали импорт российской нефти танкерами, принадлежащими "Совкомфлоту". Это произошло после введения Вашингтоном санкций против 14 танкеров этой компании.

В апреле индийские нефтеперерабатывающие заводы перерабатывали почти 1,8 миллиона баррелей в день российской нефти, что примерно на 8,2% больше, чем в предыдущем месяце. Россия продолжает оставаться крупнейшим поставщиком нефти в Индию, за ней последовали Ирак и Саудовская Аравия.

Reuters отметило, что для перевозки нефти в Индию россияне стали использовать танкеры крупнейшей судоходной компании "Совкомфлот", которые не находятся под санкциями.