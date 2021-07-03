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Відмовив двигун: українське судно в Чорному морі подало сигнал лиха

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Чорне море, Субота 03 липня 2021 08:36
Відмовив двигун: українське судно в Чорному морі подало сигнал лиха Фото: в порт Очакова буксирують українське судно, яке подало сигнал СОС (cfts.org.uа)
Автор: Юлія Струк, Дмитро Левицький

У регіональному управлінні морської охорони Державної прикордонної служби повідомили, що українське риболовецьке судно подало сигнал лиха. У судна відмовив двигун.

Про це представник управління повідомив у коментарі РБК-Україна.

"Судно подало сигнал лиха. Зараз його катером буксирують в порт Очакова. З усіма членами екіпажу все добре", - сказав співрозмовник агентства.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що екіпаж судна складає 4 людини, порт його приписки - Очаків.

Зазначалося, що на допомогу вирушили ракетний катер "Івановець" Чорноморського флоту Росії і прикордонний корабель "Бездоганний" Федеральної служби безпеки.

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