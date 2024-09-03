ua en ru
Вт, 03 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ мешала спасательным работам в Полтаве постоянными тревогами после удара, - депутат

Вторник 03 сентября 2024 19:25
UA EN RU
РФ мешала спасательным работам в Полтаве постоянными тревогами после удара, - депутат Фото: РФ ударила по городу Полтава 3 сентября (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Россия мешала спасательной операции в городе Полтава после того, как был нанесен удар по учебному центру. Россияне провоцировали тревогу и ответные удары.

Об этом в комментарии YouTube-канала РБК-Украина рассказал депутат Полтавского городского совета Сергей Каплин.

По его словам, все операционные города Полтава заняты ранеными в результате утренних обстрелов. Врачи в режиме нон-стоп оперируют всех пострадавших.

"Ситуация трагическая была фактически тем, что Россия фактически первые несколько десятков минут после удара возобновляла попытки дестабилизировать ситуацию, провоцируя тревогу и таким образом буквально "забирала" оттуда людей, работников ГСЧС, и разбиравших завалы", - рассказал Каплин.

Он отметил, что только спасатели приходили на место удара, как снова звучала тревога и это мешало.

"Так как есть требование покинуть территорию в случае тревоги. Это произошло в один момент, я был рядом и буквально в течение минуты мы услышали взрыв и так же тревогу. То есть насколько быстр был удар. Отреагировать на это должным образом и быстро было очень тяжело", - заметил он.

Что предшествовало

Сегодня утром в Полтаве прогремели два взрыва. Впоследствии президент Владимир Зеленский рассказал, что россияне атаковали Полтаву с помощью баллистических ракет. В результате было частично разрушено здание Института связи.

По состоянию на 19:00 известно более 50 погибших и 219 раненых в результате обстрела.

Подробно о последствиях атаки – в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтава Война в Украине Воздушная тревога
NEWS
В Кабмине и ОП ожидаются кадровые перестановки, - источники
В Кабмине и ОП ожидаются кадровые перестановки, - источники
DAILY
Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России