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РФ ввела санкції проти 398 конгресменів США

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Четвер 14 квітня 2022 01:52
РФ ввела санкції проти 398 конгресменів США Фото: будівля МЗС РФ (twitter.com/MID_RF)
Автор: Володимир Костирін

У міністерстві закордонних справ РФ заявили про введення санкцій "у відповідь" щодо членів палати представників конгресу США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу російського МЗС.

"У порядку реакції на чергову "хвилю" антиросійських санкцій, введених адміністрацією Дж.Байдена 24 березня ц.р. проти 328 депутатів Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації, що з урахуванням раніше внесених до "чорного списку" російських парламентаріїв становить практично весь її склад, вводяться "дзеркальні" санкційні обмеження щодо 398 членів Палати представників Конгресу США", - йдеться в заяві відомства.

Відзначається, що американських конгресменів внесли "у російський "стоп-лист" на постійній основі" їм, як і іншим підсанкційним законодавцям США, заборонили в'їзд на територію РФ.

При цьому в російському МЗС "з урахуванням санкцій, що постійно вводяться США" анонсували розширення числа осіб, щодо яких застосовуватимуться "контрзаходи".

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