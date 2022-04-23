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Росія поновила авіаудари по "Азовсталі" та спробує штурм. ЗСУ роблять контрвилазки

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Маріуполь, Субота 23 квітня 2022 13:14
Росія поновила авіаудари по "Азовсталі" та спробує штурм. ЗСУ роблять контрвилазки Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (24 tv)
Автор: Марія Кучерявець

Окупаційні війська поновили авіаудари по "Азовсталі" та намагатимуться штурмувати його територію. Натомість українські захисники тримають оборону і роблять контрвилазки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Олексія Арестовича під час брифінгу.

"Є і непрості новини у нас. Ворог намагається придушити остаточний спротив захисників Маріуполя в районі "Азовсталі", поновив авіаційні удари по території заводу, по районам оборони наших військ і спробує проводити штурмові дії. Наші захисники тримаються, незважаючи на дуже складну обстановку і навіть роблять контрвилазки", - розповів Арестович.

Нагадаємо, нещодавно радник голови Офісу президента, що контрнаступ ЗСУ на Маріуполь буде 101%, але питання коли та якими силами.

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