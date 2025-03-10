ua en ru
Пн, 10 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

РФ высылает двух британских "дипломатов" по подозрению в шпионаже, - The Guardian

Понедельник 10 марта 2025 11:03
UA EN RU
РФ высылает двух британских "дипломатов" по подозрению в шпионаже, - The Guardian Фото: Британских дипломатов выслали из РФ (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

РФ высылает двух британских "дипломатов" по подозрению в шпионаже. ФСБ заявила, что раскрыла незаявленную деятельность британской разведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Россия объявила о высылке двух сотрудников британского посольства по подозрению в шпионской деятельности.

Служба безопасности ФСБ сообщила, что вторым секретарем посольства и мужем первого секретаря обнаружены связи с британской разведкой, действовавшей под прикрытием дипломатического статуса.

ФСБ заявила, что контрразведывательная работа позволила выявить незаявленное присутствие британских разведчиков в России, что привело к их выдворению.

Министерство иностранных дел России также вызвало представителя британского посольства для официального объяснения ситуации. Сообщение об этом было обнародовано в Telegram-канале.

Высылка британского дипломата

Напомним, 26 ноября прошлого года стало известно, что россияне обвинили одного из британских дипломатов в "разведывательной и подрывной" деятельности, угрожающей национальной безопасности РФ.

Поэтому российские чиновники дали британцу две недели, чтобы он покинул РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Великобритания Дипломатические отношения
NEWS
Прессинг Трампа. Для чего США продолжают давление на Украину и что делают с Россией
Прессинг Трампа. Для чего США продолжают давление на Украину и что делают с Россией
DAILY
Живой щит. Смогут ли европейские миротворцы гарантировать безопасность в Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Живой щит. Смогут ли европейские миротворцы гарантировать безопасность в Украине