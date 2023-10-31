ua en ru
Вт, 31 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ усложнила западным компаниям выход с ее рынка и запретила выводить доллары, - FT

Россия, Вторник 31 октября 2023 22:58
UA EN RU
РФ усложнила западным компаниям выход с ее рынка и запретила выводить доллары, - FT Фото: Дмитрий Песков (kremlin ru)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия запретила западным компаниям, которые продают свои российские активы, выводить выручку в долларах и евро. Фактически она ввела дополнительный валютный контроль в попытке поддержать слабеющий рубль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Западные компании, выходящие из России, должны согласовать цену продажи в рублях. В случае, если продавцы будут настаивать на получении иностранной валюты, они столкнутся с задержками и даже потерями сумм, которые могут быть переведены за границу.

Издание пишет, что новые ограничения подчеркивают беспокойство Москвы по поводу продолжающегося обесценивания рубля, поскольку ее экономика сталкивается с западными санкциями, введенными в ответ на полномасштабное вторжение в Украину в прошлом году.

В этом году рубль обесценился более чем на 20% по отношению к доллару, превысив в августе 100 рублей за доллар.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил Financial Times, что "обязанность каждого правительства - создать наиболее благоприятные условия для своей валюты". Якобы именно поэтому РФ создает наиболее благоприятные условия для рубля.

Обвал рубля

В последние несколько месяцев рубль возобновил свое падение под влиянием растущей инфляции на фоне растущих расходов на финансирование войны против Украины. Экстренное повышение ставок Центральным банком в августе, по которому следовало еще одно повышение в прошлом месяце, не смогло остановить падение валюты, приведшее рубль к психологически важному уровню 100 за доллар.

Рубль оказался под давлением, поскольку спрос на жесткую валюту в России растет на фоне возобновления импорта, когда экономика находится под международными санкциями из-за войны. Крупнейшие российские экспортеры, основные поставщики иностранной валюты, претерпели значительное снижение экспортных доходов.

Правительство РФ рассматривало вопрос о возобновлении контроля за капиталом в августе, но сначала отступило под давлением Центрального банка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация долари Курс рубля
NEWS
Угроза дронов. В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
Угроза дронов. В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ