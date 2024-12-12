РФ заключила с Индией крупнейшую в истории нефтяную сделку, - Reuters

Российская государственная нефтяная компания "Роснефть" и индийский частный нефтеперерабатывающий гигант Reliance Industries заключили рекордное соглашение. Она предусматривает поставки 500 000 баррелей нефти ежедневно в течение следующих 10 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что это превращает соглашение в крупнейшее энергетическое партнерство между двумя странами, стоимость которого оценивается в 13 млрд долларов в год по текущим рыночным ценам.

Ключевые детали соглашения:

"Роснефть" ежемесячно будет поставлять 20-21 груз размером Aframax и три груза мазута для нефтеперерабатывающего комплекса Reliance в Джамнагаре, Гуджарат.

груз размером Aframax и три груза мазута для нефтеперерабатывающего комплекса Reliance в Джамнагаре, Гуджарат. Соглашение предусматривает ежегодный пересмотр условий, а цены устанавливаются на основе котировок на нефтяном рынке в Дубае.

Поставки стартуют в январе 2025 года с перспективой продления соглашения еще на 10 лет.

Индия, которая не поддерживает санкции против России, стала крупнейшим импортером российской нефти после ограничения закупок со стороны ЕС. Благодаря скидкам на российские сорта, такие как Urals, индийские нефтепереработчики получают значительную экономическую выгоду.

Эта сделка также является вызовом для нефтяных производителей Ближнего Востока, в частности Саудовской Аравии, поскольку конкуренция за долю индийского рынка остается острой.

Санкции против "Роснефти"

После начала полномасштабного вторжения России в Украину, против РФ были введены многочисленные санкции, в том числе в отношении ее нефтяной отрасли.

"Роснефть", крупнейшая нефтяная компания России, попала под мировые ограничения, как и сама российская нефть.

Например, санкции против российской нефти включали эмбарго на ее импорт морским путем. С февраля 2023 года эмбарго распространилось на нефтепродукты (например, дизельное топливо). Позже страны G7, ЕС и Австралия ввели ценовой потолок на российскую нефть.

Против "Ронефти" были применены такие санкции:

Активы "Роснефти" были заморожены. Руководство компании, включая главу Игоря Сечина, оказалось под персональными санкциями.

Европейские и американские компании прекратили сотрудничество с "Роснефтью", включая совместные проекты в области добычи и технологий.

Был ограничен доступ "Роснефти" к международным финансовым рынкам и займам.

Напомним, что администрация президента США Джо Байдена готовит новые санкции против экспорта российской нефти.