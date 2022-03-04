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РФ поступово знижує вимоги. Вони вже припинили говорити про денацифікацію, - Арестович

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Україна, П'ятниця 04 березня 2022 11:09
РФ поступово знижує вимоги. Вони вже припинили говорити про денацифікацію, - Арестович Фото: радник глави офісу президента Олексій Арестович. (facebook.com/assistantschool)
Автор: Наталія Юрченко

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що Росія на переговорах з Україною поступово знижує свої вимоги. За його словами, російська делегація вже не говорить про "денацифікацію" України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Олексія Арестовича в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Росіяни поступово знижують умови. Вчора був брифінг глави МЗС Росії Сергія Лаврова, якщо уважно послухати, то можна почути, що вони перестали говорити про денацифікацію. Вони навіть не говорили про нейтральний статус. Зараз головне - нерозміщення в Україні окремих видів наступального озброєння", - заявив він.

За словами Арестовича, таким чином Росія демонструє, що досягти політичних цілей військовим шляхом у них не виходить.

Також радник глави ОПУ підтвердив, що зараз сторони працюють над створенням гуманітарних коридорів.

Нагадаємо, 3 березня Україна і Росія провели другий раунд переговорного процесу. Однак радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що задуманих результатів досягти не вийшло.

Раніше Володимир Зеленський пояснив мотивацію переговорів з агресором.

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