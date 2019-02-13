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РФ може спробувати відкрити другий фронт в Європі, - Помпео

Новини » Політика    13.02.2019 - 15:36
РФ може спробувати відкрити другий фронт в Європі, - Помпео
Фото: Майк Помпео (flickr.com/Gage Skidmore)

Спроби РФ по дестабілізації ЄС мають зустрічатися рішучим опором

Російська Федерація (РФ) може спробувати відкрити на півночі Європи другий фронт агресивних дій. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За словами Помпео, Європа повинна протидіяти російській агресії, зокрема в Україні.

"Сьогодні ми повинні дбати про збільшення оборонних можливостей НАТО, враховуючи можливу російську агресію. Війна на європейській землі і те, що відбувається в Україні, відкрили нам очі на те, що росіяни можуть спробувати відкрити другий фронт саме тут", - заявив Помпео.

Він також зазначив, що НАТО має відіграти важливу роль по захисту вільних народів Європи.

Держсекретар США зазначив, що у Росії є значні плани по забезпеченню власного домінування в Європі та світі.

Помпео також зазначив, що спроби Росії по дестабілізації Європи мають зустрічатися рішучим опором.

Зокрема, присутність НАТО на східному фланзі і реагування за принципом: напад на одну країну є нападом на весь союз.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз і США працюють над новими санкціями проти Росії у відповідь на захоплення українських моряків. Зокрема, Британія і її європейські союзники закликають до того, щоб обмежувальні заходи щодо РФ були озвучені Брюсселем в майбутні тижні.

Відзначимо, минулого тижня в Палаті представників США заявили про неефективність санкцій проти Росії.

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