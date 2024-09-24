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В РФ начали блокировать премиальные электромобили из Китая: как будут работать ограничения

Вторник 24 сентября 2024 11:56
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В РФ начали блокировать премиальные электромобили из Китая: как будут работать ограничения Фото: в РФ начали блокировать премиальные электромобили из Китая (zeekr.eu)
Автор: Константин Широкун

Китайский производитель электромобилей Zeekr уже в ближайшее время отключит "серые" автомобили бренда. Под санкции попадут все модели, ввозимые в РФ неофициально. Таким образом китайский бренд намерен серьезно бороться с незаконно экспортируемыми машинами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Motor .

Блокировке подлежат электромобили, предназначавшиеся для реализации в Китае, однако попавшие на территорию РФ. Представители Zeekr сообщили, что удаленно отключат электромобили, произведенные после середины июля 2024 года. Компания будет отслеживать свои машины с помощью геолокации.

Если специалисты обнаружат, что транспортные средства находятся вне указанной в договоре зоны обслуживания, электроника заблокирует возможность запуска, после чего предложит вернуть электромобили на территорию Китая. Кроме того, отключение ждет машины, в которых установлены сим-карты неофициальных производителей. Интересно, что о блокировке авто в других странах пока не сообщалось.

Впервые о возможности блокировки "серых" электромобилей Zeekr сообщалось в середине лета. Тогда предполагалось, что автопроизводитель будет блокировать дисплеи своих машин.

В РФ начали блокировать премиальные электромобили из Китая: как будут работать ограничения

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Электромобили Автомобильный рынок
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