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РФ звинуватила нібито "українського студента" в організації хвилі "мінувань"

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Москва, Четвер 10 лютого 2022 11:25
РФ звинуватила нібито "українського студента" в організації хвилі "мінувань" Фото: РФ звинуватила "українського студента" в організації неправдивих мінувань (twitter com 7ooo_ru)
Автор: Анастасія Рокитна

Російські силовики заявили, що до хвилі "мінувань" в Росії, Білорусі та "ЛДНР" нібито причетні учасники "сваттінгових" інтернет-спільнот. А організатором назвали нібито 18-річного громадянина України Антона Осипчука.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".

Затримано 14 осіб. Їх організатором ФСБ назвала "18-річного громадянина України Осипчука (студент факультету інформаційної безпеки Київського національного технічного університету) з подільниками".

РФ звинуватила нібито &quot;українського студента&quot; в організації хвилі &quot;мінувань&quot;Фото: студент, якого звинувачують в "організації" угруповання (РИА Новости)

Неправдиві повідомлення нібито поширюються для дестабілізації обстановки в Росії і суміжних державах, а також з хуліганства і для вимагання грошей.

Проти затриманих порушено кримінальні справи про завідомо неправдиві повідомлення про теракти, загрожує до восьми років колонії. Решту учасників шукають.

Нагадаємо, СБУ перевіряє можливі зв'язки організаторів масових заворушень зі спецслужбами Росії.

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