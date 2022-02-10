РФ звинуватила нібито "українського студента" в організації хвилі "мінувань"

Російські силовики заявили, що до хвилі "мінувань" в Росії, Білорусі та "ЛДНР" нібито причетні учасники "сваттінгових" інтернет-спільнот. А організатором назвали нібито 18-річного громадянина України Антона Осипчука.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на " РИА Новости ".

Затримано 14 осіб. Їх організатором ФСБ назвала "18-річного громадянина України Осипчука (студент факультету інформаційної безпеки Київського національного технічного університету) з подільниками".

Фото: студент, якого звинувачують в "організації" угруповання (РИА Новости)

Неправдиві повідомлення нібито поширюються для дестабілізації обстановки в Росії і суміжних державах, а також з хуліганства і для вимагання грошей.

Проти затриманих порушено кримінальні справи про завідомо неправдиві повідомлення про теракти, загрожує до восьми років колонії. Решту учасників шукають.