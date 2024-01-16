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РФ обстреляла Николаевскую область: под завалами дома оказались женщина с детьми

Николаев, Вторник 16 января 2024 08:23
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РФ обстреляла Николаевскую область: под завалами дома оказались женщина с детьми Фото: РФ обстреляла Николаевскую область, под завалами дома оказались женщина с детьми (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска обстреляли село Днепровское Николаевской области, атаковав жилой дом. Под завалами оказались женщина и двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"15 января в 09:29 в результате вражеских артиллерийских обстрелов по с. Днепровское Куцурубской общины поврежден жилой дом. Из-под завалов здания деблокированы три человека - женщина и двое детей", - рассказал он.

Ким отметил, что одна девочка госпитализирована, другим пострадавшим медицинская помощь оказывается амбулаторно.

"Состояние пострадавших удовлетворительное", - констатировал глава ОВА.

Обстрелы Николаевской области

Куцурубская, Очаковская общины Николаевской области и сам областной центр - город Николаев постоянно находятся под обстрелами оккупантов.

Например, в ночь на четверг, 28 сентября 2023 года, российские войска устроили очередную массированную атаку по Украине, применив несколько десятков дронов-камикадзе. В частности, оккупанты ударили ракетой и по Николаеву, атаковав объект инфраструктуры.

А 18 октября прошлого года РФ обстреляла Степовскую общину в Николаевской области. В результате вражеской атаки погибла женщина.

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Николаевская область
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