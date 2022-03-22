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РФ обстріляла Житомирську область з "Градів" і втратила літак під Чугуєвим, - Зеленський

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Київ, Вівторок 22 березня 2022 01:21
РФ обстріляла Житомирську область з "Градів" і втратила літак під Чугуєвим, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Російські військові 21 березня завдали ударів з "Градів" по Житомирській області. Президент України Володимир Зеленський заявив, що за це вороги отримали "гідну відповідь".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.

Також наші військові збили в Харківській області під Чугуєвим російський літак.

"Наші військові вже збили таку кількість ворожих вертольотів і літаків, що залишається тільки дивуватися, що у їх пілотів замість розуму: невже також порожнеча. Я сказав "також" невипадково, тому що порожнеча у них замість серця і замість душі, замість всього, що робить людей людьми", - сказав Зеленський.

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Володимир Зеленський
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