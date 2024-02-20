РФ пыталась штурмовать у Бахмута. Пограничники показали видео уничтожение танка Т-90

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Пограничники бригады Гвардии наступления "Месть" подвели Танки Т-90. На этом танке россияне пробовали штурмовать украинские позиции под Бахмутом.

"Совместными действиями Сил обороны Украины наступление захватчиков было остановлено", - подписано видео.

На опубликованных кадрах видно, что пограничники для уничтожения вражеской техники использовали дрон-камикадзе. Они точным ударом привели российскую технику в не боеспособное состояние.

Ситуация на фронте

В Украине на фронте в течение суток произошло 81 боевое столкновение. Российские оккупанты пытаются наступать на Купянском, Авдеевском, Бахмутском, Марьинском и Запорожском направлениях.

Как пишут в Институте изучения войны, позиционные бои на фронте продолжаются на линии Купянск – Сватово – Кременная, вблизи Бахмута и недалеко от Авдеевки, к западу от Донецка и вблизи Старомайорского. ВСУ сдерживают штурмы российских захватчиков в районе Роботино, а враг продвинулся к северу от Марьинки.

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