РФ повинна відчувати загрозу: Литва підтримала поставки Україні протикорабельних ракет
Президент Литви Гінатас Науседа підтримав постачання Україні ракетних комплексів для боротьби з кораблями окупантів. Він підкреслив, що Росія повинна відчувати загрозу і на морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Науседи під час візиту до Києва.
"Українці виявили бажання отримати не тільки легкі озброєння, але ракетні комплекси, які дозволять вражати російські кораблі в Чорному морі", - сказав Науседа.
За його словами, сьогодні одна з проблем - це блокування Росією українських чорноморських портів, що створює проблеми для експорту зерна. Литовський президент додав, що Росія повинна відчувати загрозу і на морі.
"Ми бачимо, що якісь російські кораблі починають тонути або на них щось відбувається. Звичайно, добре це зробити за допомогою України", - прокоментував Науседа ситуацію з затонулим російським крейсером "Москва".
Нагадаємо, ввечері 13 квітня українські військові завдали ракетного удару по крейсеру "Москва". На кораблі здетонував боєзапас і спалахнула пожежа, екіпаж, як заявили росЗМІ, евакуювали.
Зазначимо, на наступний день Збройні Сили України підтвердили атаку російського крейсера "Москва". Відзначається, що корабель перекинувся і почав тонути.
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