ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Унаслідок стрілянини в США дев'ять осіб отримали поранення

Новость на русском →
Род-Айленд, П'ятниця 14 травня 2021 07:56
Унаслідок стрілянини в США дев'ять осіб отримали поранення Фото: у США влаштували стрілянину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Перестрілка сталася в американському місті Провіденс в штаті Род-Айленд. Унаслідок інциденту отримали поранення дев'ять осіб.

Про це повідомляє AP.

За словами шефа місцевої поліції Х'ю Т. Клементса, троє з них отримали серйозні поранення. Пізніше в поліції уточнили, що серед поранених - вісім чоловіків і одна жінка.

Спочатку невідомі відкрили стрілянину з автомобіля в бік одного з будинків, після чого люди, які знаходилися в будинку, почали стріляти у відповідь. Було зроблено кілька десятків пострілів.

Нагадавши, учениця середньої школи в місті Рігбі, штат Айдахо, США, відкрила стрілянину по однокласниках. Кілька людей отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що в американському штаті Північна Кароліна сталася стрілянина. Унаслідок події загинули п'ятеро людей, двоє з яких - співробітники правоохоронних органів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі перестрілка постраждалі
NEWS
В Україні 7562 нових випадки коронавірусу
В Україні 7562 нових випадки коронавірусу
DAILY
Старі рани. Що відбувається в Ізраїлі і як може розвиватися конфлікт
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Старі рани. Що відбувається в Ізраїлі і як може розвиватися конфлікт