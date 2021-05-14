Унаслідок стрілянини в США дев'ять осіб отримали поранення

За словами шефа місцевої поліції Х'ю Т. Клементса, троє з них отримали серйозні поранення. Пізніше в поліції уточнили, що серед поранених - вісім чоловіків і одна жінка.

Спочатку невідомі відкрили стрілянину з автомобіля в бік одного з будинків, після чого люди, які знаходилися в будинку, почали стріляти у відповідь. Було зроблено кілька десятків пострілів.