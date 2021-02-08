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В результаті сильних снігопадів в Німеччині постраждали 9 осіб

Новость на русском → Понеділок 08 лютого 2021 05:39
В результаті сильних снігопадів в Німеччині постраждали 9 осіб Фото: снігопад (pixabay.com)
Автор: Инна Собора

Сильні вітри, снігопади та ожеледь у північній і центральній Німеччині призвели до транспортного колапсу. Ожеледь на дорогах викликала кілька дорожньо-транспортних пригод, в результаті чого постраждали 9 осіб.

Про це повідомляє DW.

У федеральних землях Північний Рейн - Вестфалія та Нижня Саксонія через негоду частково ввели заборону на пересування вантажних автомобілів по автобанах. Міра діє до 12:00 8 лютого.

У містах Бохум, Гельзенкірхен, Мюльхайм-ан-дер-Рур і Ессен в Північному Рейні - Вестфалії спостерігаються перебої в роботі громадського транспорту. Також обмежено залізничне сполучення.

У нижньосаксонському Ільцені зробив вимушену зупинку потяг, що слідував у напрямку Ганновера. 25 пасажирів провели ніч в поїзді.

Крім того, через негоду стався збій у роботі центру вакцинації проти COVID-19 в Зангерхаузене. Достатня для процедур число співробітників може не дістатися до роботи.

Раніше повідомлялося, що із-за снігопаду у Німеччині виник транспортний хаос.

РБК-Україна писало, що у Львові через снігопади скасували низку авіарейсів, а у Львівській області ввели обмеження на рух вантажівок у ніч на 8 лютого.

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