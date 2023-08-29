Резников заявил о создании армии будущего: уже есть видение к 2032 году

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра Алексея Резникова в колонке на Интерфаксе .

По его словам, армия будущего полностью учтет опыт этой войны и вберет у себя лучшее, чем владеет мир.

"Самая большая сложность - мы действуем в условиях неопределенности. Неизвестно, когда точно окончится война. Неизвестно, когда нас официально примут в НАТО. Поэтому мы создаем своеобразный каркас, объединяющий международные договоренности, долгосрочные процессы усовершенствования и развития, а также ресурсы", - пояснил министр.

Резников сообщил, что в мае этого года был завершен обзор способностей ВСУ. Это философия, по которой работают страны НАТО.

"Теперь мы понимаем, какие способности ВСУ имеют, что нужно развивать, учитывая оценку среды безопасности до 2032 года. Это основа для наших собственных решений и предметного разговора с партнерами - куда вкладывать усилия", - пояснил министр.

В свое видение будущей украинской армии Минобороны закладывает настоящие гарантии безопасности. Это, по словам Резникова, является приоритетом. В его понимании гарантии безопасности - это обученный, обеспеченный и вооруженный украинский воин. Кроме того, это наличие в арсеналах техники и боеприпасов, а также способность производить нужное оружие в нужном количестве.

"Работаем с партнерами на таком уровне, который было сложно представить. Вскоре последуют сигналы, которые продемонстрируют динамику этого движения", - анонсировал Резников.

Министр добавил, что у него на сегодня есть мощная команда заместителей и государственный секретарь - и это позволяет "решать многогранные задачи".

В колонке Резников упомянул о своем бывшем заместителе Вячеславе Шаповалове. "Надеюсь, что вскоре будут выяснены все обстоятельства в отношении Вячеслава Шаповалова с твердым соблюдением принципа презумпции невиновности. Он проделал огромный объем работы в самое сложное время", - написал министр.