Резников призывает не рассчитывать на "мятежи и бунты" в России для успеха на фронте
Украинцам не стоит полагаться на "мятежи и бунты" в России для успеха на поле боя. Российские оккупанты на фронте не потеряли боевых дух.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова в интервью Financial Times .
По мнению главы Минобороны, бунт главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина показал слабость кремлевского режима.
Однако Резников призвал не возлагать надежды на мятежи в России, чтобы добиться успехов на фронте. По его словам, сейчас нет признаков того, что боевой дух среди оккупантов падает.
"Когда станет горячо, мы увидим, насколько они устойчивы", - сказал министр, имея в виду предстоящие контрнаступательные операции украинских войск.
Он подчеркнул, что Украина должна доверять только собственным войскам и партнерам, которые предоставляют оружие, потому что эти факторы более "предсказуемы", чем события в России.
Неудачный мятеж Пригожина
Напомним, в эти выходные главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин со своими боевиками попытался устроить бунт против руководства РФ. Его наемники начали "поход" на Москву, но так и не дошли до нее.
Уже в субботу вечером Пригожин заявил, что отводит своих "вагнеровцев", а сам якобы бежал в Беларусь.
Детальнее о том, почему Пригожин так и дошел до Москвы - читайте в материале РБК-Украина.
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