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Резников о производстве украинских дронов: этой осенью будет бум

Воскресенье 03 сентября 2023 16:58
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Резников о производстве украинских дронов: этой осенью будет бум Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Этой осенью ожидается существенное увеличение производства украинских дронов.

Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Укринформу".

Он отметил, что почти год длился процесс упрощения процедуры для производства дронов.

"Прошлой осенью мы это сделали, пока все это по новым правилам создавалось - это не быстро, год почти заняло. Но я думаю, этой осенью будет бум по производству различных украинских дронов: летающих, плавающих, ползающих и т.д., и дальше это будет развиваться в объемах уже", - заявил Резников.

Украинские дроны

По словам министра обороны Алексея Резникова, на вооружении Вооруженных сил Украины уже более 20 новых наименований дронов украинского производства.

Также ранее сообщалось, что Кабинет министров выделил в этом году 40 миллиардов гривен для инвестиций в украинских производителей беспилотников.

Детальнее о том, как Украина начала выпуск дронов и что мешало сделать это раньше - читайте в материале РБК-Украина.

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