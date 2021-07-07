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Резніков поскаржився НАТО на Росію: блокує переговори шантажем та ескалаціями

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Брюссель, Середа 07 липня 2021 21:35
Резніков поскаржився НАТО на Росію: блокує переговори шантажем та ескалаціями Фото: Резніков поскаржився НАТО на Росію (Ковальчук Віктор, УНІАН)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков поскаржився послам НАТО на блокування переговорів з боку Росії. Країна-агресор продовжує вдаватися до шантажів та ескалації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу міністерства.

Під час свого виступу Олексій Резніков проінформував послів НАТО стосовно безпекової ситуації на території сходу України та тимчасово окупованого Росією АР Криму та м. Севастополя.

"Україна виконала всі зобов'язання саміту лідерів "нормандської четвірки" у Парижі у 2019 році. Натомість Росія не виконала нічого і намагається блокувати консультації, вдаючись до шантажу та ескалації", - відзначив міністр.

За словами Резнікова, НАТО усвідомлює факт того, що Російська Федерація є не "посередником", а учасником міжнародного збройного конфлікту, а також несе відповідальність за його розв'язання.

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Резніков поскаржився НАТО на Росію: блокує переговори шантажем та ескалаціями
Резніков поскаржився НАТО на Росію: блокує переговори шантажем та ескалаціями
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