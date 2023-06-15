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Резников обсудил со Столтенбергом проекты по укреплению обороны Украины

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Четверг 15 июня 2023 18:50
Резников обсудил со Столтенбергом проекты по укреплению обороны Украины Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр обороны Украины Алексей Резников встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на полях заседания "Рамштайн". Среди прочего, они обсудили проекты по обороне Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Резникова в Twitter.

"У нас была очень продуктивная встреча с Йенсом Столтенбергом. Мы обсудили проекты, которые будут способствовать нашему сотрудничеству и принесут практические результаты в укреплении наших возможностей в области обороны и безопасности", - сообщил министр.

Тринадцатое заседание "Рамштайн"

15 июня в Брюсселе состоялось уже 13 по счету заседания в формате "Рамштайн". Союзники Украины обсуждали коалицию самолетов и обучение украинских пилотов.

Столтенберг перед "Рамштайном" заявлял, что союзники по НАТО уже начали обучение украинских пилотов на самолетах F-16, что в дальнейшем даст партнерам возможность передать Киеву долгожданные современные самолеты.

Подробнее об итогах заседания "Рамштайн" - читайте в материале - РБК-Украина.

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