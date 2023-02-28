ua ru
Вт, 28 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Резников наградил днепровских врачей и коммунальщиков

Новина українською →
Вторник 28 февраля 2023 20:08
Резников наградил днепровских врачей и коммунальщиков Фото: министр обороны Алексей Резников наградил днепровских врачей и коммунальщиков (пресс-служба горсовета Днепра)
Автор: Артем Горовенко

Врачи и коммунальщики Днепра получили почетные награды от министра обороны Украины Алексея Резникова. Он поздравил их и поблагодарил за работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета Днепра.

Всего в перечне награжденных из 60 жителей области двадцать - днепряне. Это работники "Теплоэнерго", "Горсвета", "Днепропроводканала", инженеры "УРЕА", медсестры, врачи, директор одного из УВК.

Они получили нагрудные "Знаки почета" и медали "При содействии Вооруженным силам Украины".

"Это действительно наши герои, которые 24/7 работают на благо всей территориальной громады. Помогают, заботятся и поддерживают всех, кто в этом нуждается. Днепр гордится своими людьми, которые при всех вызовах и безумной нагрузке продолжают работать ради украинской победы", - отметил мэр. Днепр Борис Филатов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей Резников Днипро
NEWS
Сырский о боях в Бахмуте: враг бросил в наступление наиболее подготовленных штурмовиков
Сырский о боях в Бахмуте: враг бросил в наступление наиболее подготовленных штурмовиков
DAILY
Роман Костенко: Россия накапливает войска, весной будет более глобальное наступление
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Роман Костенко: Россия накапливает войска, весной будет более глобальное наступление