Резніков про "інсайди" про вторгнення Росії: у кожного свої цілі

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував "інсайди" західних ЗМІ про вторгнення Росії. За його словами, у кожного свої цілі.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна .

За його словами, інформаційні вкидання можуть переслідувати різний характер.

"Жовта преса" робить це з однією метою, більш серйозна намагається відстежувати і давати справжню правду. І кожен робить свою роботу", - зазначив він.

Він підкреслив, що Україна відстежує зміни обстановки навколо кордонів, звіряє це з даними, які дають колеги і партнери, розвідувальні спільноти різних країн - фактаж збігається.

"Але оцінки, припущення, гіпотези і версії потім шикуються дуже по-різному. І вони дуже сильно залежать від порядку денного тієї країни, звідки, власне, і відбувається цей інформаційний вихід. Тут немає єдиного пояснення, у кожного своя повістка і своя мета. Наша мета - зберегти спокій, зберегти стабільність, і, значить, стійкість в суспільстві", - заявив Резніков.