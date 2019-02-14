Резніченко: за 4 роки підприємці Дніпропетровської області через ProZorro виграли торгів на 115 млрд гривень

Фото: Валентин Резніченко (прес-служба)

Резніченко зазначив, що підприємці області виявилися більш досвідченими у використанні ProZorro

Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко оприлюднив статистику, згідно з якою, починаючи з літа 2015 року підприємці і фізичні особи, зареєстровані на території Дніпропетровської області, виграли торгів на суму 115 млрд грн в системі держзакупівель ProZorro. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпропетровської ОДА.

"Буквально відразу після того, як президент Петро Порошенко призначив мене головою обласної адміністрації, я розпорядився перевести всі держзакупівлі в систему ProZorro. Більше того, ми стали першою областю в Україні, яка перевела в цю систему і так звані допорогові закупівлі, хоча могли цього не робити. І тепер, коли мене запитують, як ми створюємо нові робочі місця і покращуємо бізнес-клімат, я відповідаю, що саме так. ProZorro - один з ефективних способів добитися цього", - сказав Резніченко.

За його словами, завдяки переведенню всіх закупівель в цю систему до того, як це стало обов'язковим, підприємці Дніпропетровської області виявилися найбільш підготовленими і більш досвідченими у використанні ProZorro.

"Я хочу подякувати всім, хто вірив у нас, хто впроваджував ProZorro разом з нами, і, звичайно, платників податків Дніпропетровської області. Все, що ми будуємо, - це сплачені вами податки і децентралізація влади, ініційована президентом Петром Порошенком", - заявив Резніченко.

Як повідомляється, використовуючи ProZorro, з 2015 до кінця 2018 року Дніпропетровська ОДА збудувала та реконструювала понад 500 місцевих доріг протяжністю 1500 км, понад 100 об'єктів альтернативної енергетики, 62 водоводу (400 км), 44 школи, 51 дитячий садок, 20 спортивних об'єктів і 40 освітньо-спортивних комплексів, 30 медустанов, впровадила інклюзивна освіта в 225 школах.