Резервист "Голден Стэйта" стритбольной передачей вывел партнера на корзину: момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Второгодка покорил эпизодом на старте второй четверти противостояния с "Мемфисом". Он выкрутился из непростой ситуации у боковой линии, непринужденно выполнив трюк с передачей в стиле уличных соревнований. Момент реализовал Куминга.

Стараний обоих молодых исполнителей хватило для всеобщего успеха "Уорриорз" (123:118). "Голден Стэйт" поднялся на 2-е место в Западной конференции НБА. Тем временем "Гриззлис" идут на 7-й позиции.

Самым результативным в поединке стал форвард "Мемфиса" Джарен Джексон. Он набрал 32 очка, сделал 6 подборов и отдал 1 ассист. В свою очередь Поджемски добавил в копилку "Голден Стэйта" 11 пунктов.

Кто такой Брэндин Поджемски

Уроженец Висконсина, на студенческом уровне выступал за "Иллинойс Файтин Ильини" и "Санта-Клара Бронкос". На драфте НБА-2023 выбран "Уорриорз" под 19-м номером.

В декабре прошлого года стал первым новичком "Голден Стэйта" после Карри с дабл-даблом. Попал в символическую сборную новичков по итогам первой кампании, был среди лидеров ассоциации по количеству фолов. Перед Олимпиадой-2024 находился в расширенном списке сборной США, но на турнир не поехал.

Проявлял интерес к выступлениям за национальную команду предков – Польшу. Получил прозвища Podz и Airpodz.