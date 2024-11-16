Резервист "Голден Стэйта" стритбольной передачей вывел партнера на корзину: момент дня в НБА
Наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался универсальный защитник "Голден Стэйт Уорриорз" Брэндин Поджемски.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.
Второгодка покорил эпизодом на старте второй четверти противостояния с "Мемфисом". Он выкрутился из непростой ситуации у боковой линии, непринужденно выполнив трюк с передачей в стиле уличных соревнований. Момент реализовал Куминга.
Стараний обоих молодых исполнителей хватило для всеобщего успеха "Уорриорз" (123:118). "Голден Стэйт" поднялся на 2-е место в Западной конференции НБА. Тем временем "Гриззлис" идут на 7-й позиции.
Самым результативным в поединке стал форвард "Мемфиса" Джарен Джексон. Он набрал 32 очка, сделал 6 подборов и отдал 1 ассист. В свою очередь Поджемски добавил в копилку "Голден Стэйта" 11 пунктов.
Кто такой Брэндин Поджемски
Уроженец Висконсина, на студенческом уровне выступал за "Иллинойс Файтин Ильини" и "Санта-Клара Бронкос". На драфте НБА-2023 выбран "Уорриорз" под 19-м номером.
В декабре прошлого года стал первым новичком "Голден Стэйта" после Карри с дабл-даблом. Попал в символическую сборную новичков по итогам первой кампании, был среди лидеров ассоциации по количеству фолов. Перед Олимпиадой-2024 находился в расширенном списке сборной США, но на турнир не поехал.
Проявлял интерес к выступлениям за национальную команду предков – Польшу. Получил прозвища Podz и Airpodz.
К слову, ранее составили подборку новых спортивных сериалов с документалкой о НБА.
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