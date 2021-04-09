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Рейтинг довіри серед українців очолили Зеленський, Разумков та Тимошенко, - опитування

Новость на русском → Київ, П'ятниця 09 квітня 2021 13:11
Рейтинг довіри серед українців очолили Зеленський, Разумков та Тимошенко, - опитування Фото: Юлія Тимошенко, Володимир Зеленський і Дмитро Разумков (колаж РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент Володимир Зеленський, голова Верховної ради Дмитро Разумков та лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко очолюють рейтинг довіри українців до політиків на початку квітні.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, Володимиру Зеленському довіряють 45% опитаних українців, не довіряють - 52%.

На другому місці - Дмитро Разумков, якому довіряють 32%, не довіряють - 35% респондентів.

Третю сходинку посідає Юлія Тимошенко - їй довіряють 30%, не довіряють - 68%.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 6-7 квітня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби президентські вибори відбулися на початку квітня 2021 року, Володимира Зеленського підтримали б 24,9% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором. Зростання рейтингу президента зупинилося після підвищення за березень з 22,5% до 24,7%.

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